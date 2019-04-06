تراند اليوم : نتائج التحصيلي 1440 .. متى تطلع نتائج التحصيلي ؟

متى تطلع نتائج التحصيلي الان لجميع الطلاب نستعرض لكم اليوم رابط مباشر لفحص نتائج قدرات والتحصيلي للعام 1440- 2019 من الموقع الرسمي.

امتحان القدرات والتحصيلي تعد من أهم الاختبارات المصيرية في المملكة العربية السعودية، حيث يرجع هذا النظام إلي فكرة تحديد القدرات الخاصة بالطالب، والإمكانيات التحصيل التي يمتلكها الطالب التي تم تجميعها خلال الفترة الثانوية، والتي تعد من أهم النقاط التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية من أجل تحديد التوجه الطلاب، نحو الجامعة التي تتناسب مع القدرات الخاصة بهم، حيث توضع كل جامعة، وكلية شروط مهمة من اجل القبول في الجامعة لطلاب المراحل الثانوية، بالإضافة إلي النتيجة الأصلة.

وهي نتيجة الثانوية العامة، لجميع الفروع العلمية، والإدارية، والصناعية، والعاملة بنظام المقررات، فهذا الأمر يتم اعتماد من قبل آلية موضوع من قبل الإدارة الجامعية، وتختلف من جامعة غلي جامعة في المعاير التي تركز عليها، فدعنا نتعرف علي طريقة كيف اطلع نتيجة القدرات والتحصيلي 1440 رابط الاستعلام عن نتيجة القدرات والتحصيلي.

نتيجة القدرات والتحصيلي 1440

حيث يعتبر هذا النظام المتداول في المملكة العربية السعودية، والعديد من الدول المتقدمة حول العالم، المجال الأفضل من أجل تحديد القدرات الحقيقة للطالب، بعد الأنتهاء من المراحل الثانوية، بعد أنتشار ظواهر الغش والتي تشكل عدة محاور رئيسية، لا يمكن لطالب أن يهرب منها، فهي صادقة، ومباشرة، ومعدة بطريقة عالية الدقة من أجل الحصول لعي نتائج صحيحة، وصادقة.

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فالمعروف أن اختبار القدرات يعتمد بشكل أساسي علي القدرات الخاصة بالطالب، ويتم القياس من خلال مجموعة من الأسئلة المباشر، والتي لا تحتاج إلي التعمق في الإجابة، والتي تعتمد بشكل مباشر علي قياس الفهم والاستيعاب للطالب، والقدرة علي التطبيق، والاستدلال، والقدرة علي التحليل والإجابة بالإجابة الصحيحة.

أما بالنسبة للاختبار ألتحصيلي، فهو يعتمد علي كم المعلومات المتراكمة التي يمتلكها الطالب، خلال الفترة الثانية، التي تشكل المراحل الثانية الثلاثة، وهي في الأصل تعمد علي المواد الأساسية في المنهاج السعودي، وهي مادة الرياضيات، ومادة الفيزياء، ومادة الكيمياء، ومادة التاريخ، والتي من شأنها أن تكون لها الأثر الكبير في تحديد المعلومات التي تساعد في تحديد المعلومات التي يمتلكها الطالب.

فلكل طالب يريد إن يتعرف علي النتائج التي ينتظرها من فترة، والخاصة بالنتائج القدرات والتحصلي، كل ما عليه هول الدخول علي الرابط التالي الذي يوفر لكم السبيل الوحيد للحصول علي النتائج، والتي من شانها إن تساعد في التعرف علي النتائج بطريقة مباشرة وسريعة إليكم الرابط (النتائج).