تراند اليوم : نتائج مناظرة البريد التونسي 2019

نتائج مناظرة البريد التونسي 2019 ،وأعلن البريد التونسي عن قائمات المقبولين أوليا في المناظرة الخارجية لانتداب أعوان نوافذ من الصنف 6" نتائج مناظرة البريد التونسي 2019 "، للعمل بالنافذة لإجراء الاختبار الشفاهي النفسي والتقني.

وأضاف أنه سيتم لاحقا دعوة المعنيين بواسطة برقية شخصية حسب العناوين المصرح بها، لاجراء الاختبار الشفاهي.

حيث ننشر لكم رابط مباشر لبحث واستخراج اسماء جميع المقبولين والناجحين في الاختبار الكتابي في مناظرة انتداب اعوان تقنين في تونس ، ومواعيد المقابلات لجميع الناجحين في الاختبار الكتابي .

نتائج مناظرة انتداب اعوان تقنين 2019 من خلال الرابط التالي .

نتائج المناظرات في تونس 2019 من خلال الرابط التالي .