رانيا يوسف بطلة مملكة إبليس بأجر قليل في شهر رمضان 2019

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن سعيها للتواجد في مسلسلات شهر رمضان لعام 2019، وذلك دفعها لتخفيض أجرها بما يتناسب مع متطلبات السوق وما يحدث من تغيرات.

تشارك رانيا يوسف في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة إبليس" مع غادة عادل وإيمان العاصي ومجموعة كبيرة من النجوم، إذ تجسد شخصية "حنية" لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل خاصة بدورها أو بأي شيء يخص المسلسل.

وقالت خلال لقائها مع برنامج mbctrending،: " إن سيناريو المسلسل جيد للغاية، وهي عموما تحب العمل مع المؤلف محمد أمين راضي لأن كتاباته دائما مختلفة، مشيرة إلى أن أجواء العمل مع غادة عادل وإيمان العاصي جيدة جدا".

مسلسل "مملكة إبليس" بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويذكر أن الممثلة رانيا يوسف حرصت على التواجد في رمضان 2019 خاصة بعد غيابها لعامين، حسب موقع في الفن.