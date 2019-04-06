أوقات عرض رامز خارج نطاق الخدمة رمضان 2019

يسعى مقدم برامج المقالب النجم المصري رامز جلال لتشويق جمهوره في كل موسم من شهر رمضان، حول طبيعة البرنامج ومقالبه مع النجوم، والأجر الذي يتعاطاه كل نجم للتضحية بحياته والظهور في حلقات رامز جلال الرمضانية.

اختار رامز جلال هذا العام عنوان برنامجه "رامز خارج نطاق الخدمة"، والذي سيتم عرضه على شاشة الفضائيات في رمضان 2019.

مواعيد برنامج رامز بتوقيت مصر ( +2 بتوقيت جرينتش )

موعد برنامج رامز خارج نطاق الخدمة على قناة mbc مصر

العرض الأول : 7 مساءاً

الإعادة الأولي : 2 صباحاً

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الإعادة الثانية : 10 صباحاً

موعد برنامج رامز خارج نطاق الخدمة على قناة mbc1

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 4.15 ( الرابعة والربع فجراً )

الإعادة الثانية : 13.30 ( الواحدة والنصف ظهراً )

وتدور فكرة المقلب حول استعانة رامز جلال بمذيع يستدرج ضيوفه النجوم بطرق وخدع تفقدهم وعيهم وعندما يستعيدون وعيهم يجدون أنفسهم في غرفة ضيقة مثل القبر وهناك شخصين معهم، يحاسبونهم، حسب نجوم مصرية.