وظيفة مؤقتة لعشاق النوم براتب 18500 دولار

عرض علماء فضاء ألمانيين مبلغًا ماليًا قُدّر بحوالي 18500 دولار، مقابل النوم في سرير بمقر المركز الفضائي في كولونيا، لمدة شهرين، علمًا بأنه يوجد لذلك شروطًا، قدد تتوافق مع عشاق النوم أو من يحبون الكسل.

وأكد موقع دويشه فيله الألماني، أنه قبل الموافقة على الوظيفة، يجب أن يعلم المتقدمون لها أنها ستكون اختبارا علميا، منوهًا إلى ان العرض عبارة عن اختبار لدراسة التأثيرات السلبية لحالة انعدام الوزن على جسم الإنسان. "وفق شبكلة أجيال الإذاعية"

وتهدف دراسة الراحة الطويلة في الفراش إلى فهم تأثير الجاذبية المحدودة على رواد الفضاء خلال رحلات فضائية مطولة إلى القمر والمريخ، كما وتتضمن 12 ذكرا ومثلهم من الإناث.

وتقتضي دراسة محاكاة الرحلات الفضائية إلزام المشاركين بها البقاء في أسرتهم في جميع التجارب ووجبات الطعام والترفيه، وحتى عند الاستحمام أو الذهاب إلى دورة المياه، بالإضافة إلى أنها ستكون الأسرة مائلة إلى الأسفل قليلا (6 درجات) عند منطقة الرأس لمحاكاة انزياح السوائل، كما يحدث مع رواد الفضاء في حالة انعدام الجاذبية.

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وفي أول تجربة من نوعها، سيتم وضع ثلثي المشاركين في التجربة، وبصورة يومية، في "جهاز الطرد المركزي البشري"، الذي يخلق جاذبية صناعية، وذلك بهدف اختبار ما إذا كانت الجاذبية الصناعية يمكن أن تمنع أو تقاوم التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في الفضاء.

ومن المقرر إجراء الدراسة، التي تمولها وكالة الفضاء الأميركية ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إيسا، في جولتين، مع العلم أن الدفعة الأولى من المتطوعين، وعددهم 12 شخصا وصلوا بالفعل إلى المركز في 25 مارس، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الثانية الدراسة في سبتمبر، مع العلم أن العلماء مازالوا يبحثون عن متطوعين، وخاصة النساء، للمرحلة الثانية.

وقال عضو المجلس التنفيذي لمركز التكنولوجيا وأبحاث الفضاء الألماني هانسيورغ ديتوس "ستظل الرحلات المأهولة إلى الفضاء مهمة في المستقبل من أجل إجراء تجارب في ظل جاذبية منعدمة تقريبا، ولكن علينا أن نجعلها آمنة قدر الإمكان بالنسبة إلى رواد الفضاء".

يشار إلى أن الفترات الطويلة من الإقامة في ظل بيئة منعدمة الجاذبية تتسبب بهشاشة العظام وضمور العضلات، وتقلل من وظائف القلب وتجبر سوائل الجسم على الانتقال إلى الأجزاء العليا من الجسم، ويمكنها أن تؤدي أيضا إلى الشعور بالضعف والدوار واضطرابات الأذن الداخلية وآلام الظهر وغيرها من الأمراض.