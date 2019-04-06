رسائل ومسجات تهنئة في شهر رمضان 2019

مجموعة من رسائل ومسجات التهنئة لشهر رمضان لعام 2019، حيث يبدأ في السادس من مايو المقبل في معظم الدول العربية المسلمة.

أسأل الله لكم فى شهر رمضان

حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر

وهموم تتطاير

وأن يجعل بسمتكم سعادة

وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة

ورزقكم فى زيادة

وبكل زخة مطر

وبعدد من حج واعتمر

أدعو الله أن يتقبل صالح العمل...

شهر يرتفع فيه الدرجات

شهر عظيم .. شهر جميل

شهر يشعر المسلم بالفرحه

شهر رومضان الكريم

غسل الله قلبك بماء اليقين

واثلج صدرك بسكينه المؤمنين

وبلغك شهر الصائمين...

الله يتقبل صيامك وقيامك

ومبارك عليك الشهر

ويعود عليك بصحة وسعادة

وعمر مديد

إن شاء الله ...

رفع الله قدرك وفرج

همك وبلغك

شهر رمضان الذي احبه

ربك ودمت لمن يحبك ...

أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

ومبارك الشهر عليك وعلينا

اللهم بلغنا رمضان

واعنا على الصيام

والقيام وقراءة القرآن

بنسيم الرحمة

وعبير المغفرة

اقول مبارك عليك شهر العتق من النار

اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال:

(أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم)

وفقنا الله جميعاً لحسن الصيام والقيام

أسأل الله أن يعطيك:

أطيب ما في الدنيا..محبة الله

وأحسن ما في الجنة..رؤية الله

وأنفع الكتب..كتاب الله

وأن يجمعك بأبر الخلق..رسول الله،

وأن يبلغك رمضان ويبارك لك فيه

اللهم آمين ..

.. .. أَقـَرَ اللـهُ عَينَـك .. ..

فِـي رمضَـان

بِلـذَة الأسْحـَار

وصُحـبَة الأخْيَـار

ورَحمـَةْ الغَفـَا.

وجَنـة الأبْـرَار

مسَـاء الـوَردْ عَـالحلـوِينْ

اللِّـي بـ/هَاليُـوم صـايمِـين

وعَنْ الشَّايْ وَالقَـهْوَه صـابْرين

وللْحِيـن مُو متْـنرفـزِين

وللـسَانهُم ماسْكِـين

وفِي الخِـيرْ سـاعِييـن

وآخـِر اليُـوم متْقـابلـِين

عَلَـى سُفْـرَة الصَـايْمِيـن

عَسَاكُمْ دُومْ عَـايْدِيـن هَالشَّـهَرْ وَمِـنْ الفَـايْـزِين

*

وَتـَّمْضِي بِـنَا الأَيَـامْ وَتتْـعاقَـب الأَسَابيعْ

وَ تتَـوالى الشُهـُورْ ..

وَ يقْتـَرِبْ مِنَّـا قُـدُوم شَهَـرْ الخَيـرْ

وَ البَّـرَكَةْ وَالرَحْمَـاتْ ..

وَ يَعْلُـو حِـدَاءْ المُؤمِنـينْ وَ دُعَاؤُهُمْ الخَـالِدْ :

" .. اللـَّهُـمَّ بـَلِـغْـنَـا رمـضـان .. "

رَمَضَـانْ .. جِئْتَ إلَيْـنا

تَحْنُو سَمَـاكَ .. عَلَيْنَا

أهلْاً .. قَـدِمْـتَ وَ مَرْحَبَاً

سُقْـنَا إلَيْـكَ .. حَنينـاً

رَمَضَـانْ .. لَيتـَكَ دائِمْ

فِيكَ الثـَوابُ .. جَنينـاً

لِكَيْ .. نَفـُوزُ بِجـَنَـة

هِبـَة الكَرِيـمِ .. إليـْنـَا

وَأقْبـَلتْ نفـَحاتُ الْجِـنانِ .. يـارِفْـقَـتِـي ,

فـَ لنَـلْحـَق رُكـبَ المُـتـَّقـِينْ ..

لنُـشمِـر سَاعَـة الجِـد ..

وَلْيـكُـن شِـعارُنـا ..

~ لئِن أدْرَكْت رمضَان ليَرينَّ اللهُ ما أصْنع ~

أيَّـامْ وَ لَيَـالِي زَاحِفـة إلَيْـنا

بيـْن ثَـنَايَـاهَـا إشْراقَـاتْ

فَـأيَّامُها بَرَكـاتْ

وَ لَيَـالِيهَا رَكَعـَاتْ

وَ ساعاتـُها دَعَـواتْ

وَ قُـرآن وَ صَلَواتْ

وَ اعْتِكافْ وَ خَلَـواتْ

إنهُ "رَمَضَـ1ـــ3ـــ4ــ1ــانْ"

بَـلَغَـكُمْ اللـه الشَّهَرْ وَأجْرَى فِيـهْ حَسَنـاتُكُمْ مَـجْرَى النَّهـرْ ..

وَ أسْعَدَكُمْ مَدَى الدَّهـرْ ..

بمُنـاسبـةْ قُـربْ شَهَرْ رَمَضَانْ ’

أرْجٌو مِنْ الله الحَّنانْ المَّنانْ ,

إنه يٌبلغْنا شَهَرْ الرَّحْمَة وَ الغٌفْرَانْ ’

أسأل الله لكم فى شهر رمضان

حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر

وهموم تتطاير

وأن يجعل بسمتكم سعادة

وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة

ورزقكم فى زيادة

وبكل زخة مطر

وبعدد من حج واعتمر

أدعو الله أن يتقبل صالح العمل

شهر يرتفع فيه الدرجات

شهر عظيم .. شهر جميل

شهر يشعر المسلم بالفرحه

شهر رمضان الكريم

غسل الله قلبك بماء اليقين

واثلج صدرك بسكينه المؤمنين

وبلغك شهر الصائمين

وَ يُعيدَهٌ عَليْنا كَثيراً مِنْ الأزْمَانْ ,

وَ لآ يَجْعلْنـا فيهِ مِنْ أهْل الحِرْمانْ ’

يـارَحيـمْ يـارَحْمـنْ ..,

اَللّهُمَّ اَعِنّي وَ أَعِنْ أَحِبتِي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَ قِيامِهِ ..،

وَ جَنِّبني وَ جَنِبْ أحِبتِي فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَاثامِهِ ..،

وَ ارْزُقني وَ ارْزِقْ أحِبتِي فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ ..,

... الـلّـه

.. ينَورْ قـُلُوبُكمْ بـالقـُرآنْ

.. وَ يجْـمَعْنـي بكٌـمْ فـي ظـِلْ الـرَحمـنْ

.. وَ يبَلِغنـا سَوِياً بَرَكَـةْ شَعْبـانْ

.. وَ عتْق رَمَضَـانْ

.. وَ غٌفْرانْ الكَريـمْ المَنـَّانْ

.. وَ أنْ يَجْمَعنـا أنـَا وإنـتْ وَ مَنْ أحَبَنـا فيهْ

.. فـِي دارْ الجـِنانْ ..

الحمد لله الذي أحيانا فأوجد لنا مواسم للخير ونفحات للإيمان

وكل رمضان وأنتم :

أجد عملا

وأكبر أملا

وألم شملا

وأسعد حالا

وأوفر حلالا

وأريح بالا

وأكثر فألا

وإلى الفردوس أقرب منالا

اليوم عندنا عيد... بقدومك يا رمضان الخير

صفحة من حياتنا... تبدأمن جديد

اللهم إني أحب عبدك هذا فيك

فأحبه و بلغه شهر رمضان يا كريم

اسأل من اهل الهلال

وارسى الجبال

ان يجعلك كل رمضان

وانت في احسن حال

يهل الشهر يا غالي ..

وانا اهنيك بقدومه ..

عساك يا طيب الغالي ..

بخير وصحه تصومه

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يا رمضان هل هلالك..

والكل متشوق وصالك..

.و يبتغي رضا الخالق.

.وينجومن نار خازنها مالك

بشعور ملؤه الحب

اجمل التهاني

بحلول شهر رمضان المبارك

كل عام وانت بخير

بنسيم الرحمه

وعبير المغفرة

وقبل الزحمة

اقول كل عام وانت بخير

اللهم بلغنا رمضان

واعنا على الصيام

والقيام وقراءة القرآن

انشره تؤجر

رفع الله قدرك

وفرج همك

وبلغك شهر رمضان

الذي احبه ربك

ودمت لمن احبك

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رمضان قريب ويقال:

إن الشياطين تختفي في رمضان

بأمانة سأفتقدك !!!

صباح الحبايب بشعبان

يبلغهم ربي رمضان

تام بلا نقصان ...

و يجزيهم اعلى الجنان

متى أشوفك

متى ألقاك

يمر رمضان و إنت بعيد

وشوقي يزيد

وكل عام وإنت بخير

===============

كل ورود الربيع

وثلوج الشتاء ..

وعصافيرالدنيا

تغرد لتهنيك

بقرب رمضان ..

===============

ياريتني زيت وأنت

سمبوسه كان أقليك

وألسعك وأحـوسـك

وإذا أستويت أضمك

وأبوسك

===============

يادانه في البحور

يازهره بين الزهور

أهنيك بقرب رمضان

زينة الشهور ...

===============

الله يتقبل صيامك وقيامك...

ومبارك عليك الشهر....

ويعود عليك بصحة وسعادة وعمر مديد ....إن شاء الله...

===============

كل ساعة...

كل يوم...

كل اسبوع...

كل رمضان...

كل عام وأنت بألف خير.....

===============

في قلبي حطيتك....

وبالتهاني خصيتك....

وعلى الناس أغليتك....

وبقرب دخول رمضان هنيتك....

******

أمانينا تسبق تهانينا....

وفرحتنا تسبق ليالينا....

ومبارك الشهر عليك وعلينا....

كل رجب وأنت ذهب....

وكل شعبان وأنت فرحان....

وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان....

===============

يسعدك ربي يا سيد الكل....

وكل رمضان بالفرحة يطل....

وتهنئة خاصة لك قبل الكل

أنتظر هاليوم

تعرف ليه.....؟

لأني أبي أقولك.......

كل عام وأنت بألف خير يالغالي

ما باقي إلا أيام معدودة

وتطوى صفحة من الزمان

ويبدأ رمضان