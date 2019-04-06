ترجمان الأشواق يدخل سبق الدراما في رمضان 2019

يدخل المسلسل السوري ترجمان الأشواق على سباق الدراما الرمضانية لشهر رمضان2019 على الفضائيات العربية، حيث يلعب الفنان عباس النوري دور البطولة مع غسان مسعود وعدد من الفنانين السوريين.

وتدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أصدقاء يعتنقون الفكر اليساري وتفرقت بهم مسارات الحياة، فاعتنق أحدهم الفكر الصوفي، وحافظ الثاني على مبادئه اليسارية مما جلب عليه المتاعب، وهجر الثالث خارج سوريا، وبعد نشوب الحرب الأهلية في سوريا، يعود الصديق الثالث للبحث عن ابنته المفقودة.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانة شكران مرتجى وسلمى المصري وثناء الدبسي وسيرينا محمد وإنعام الدبس وكنان حميدان والفنان حسام تحسين بيك ومروة الأطرش ونوار يوسف تحت كاميرا المخرج محمد عبد العزيز وإنتاج سيريانا للإنتاج الفني والتوزيع، بحسب موقع "اقرأ".