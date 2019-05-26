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تراند اليوم : الراقصة كاميليا بالملابس الداخلية مع خالد يوسف – فيديو...

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في شباط – فبراير ألقت الشرطة المصرية القبض على الراقصة المصرية كاميليا، شبيهة الممثلة المصرية ، ورابع بطلات أفلام المخرج المصري الإباحية.

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قررت النيابة العامة في مصر حبس الراقصة كاميليا على ذمة التحقيقات بعد القبض عليها لتورطها في القضية أفلام خالد يوسف الجنسية. ووجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها، التحريض على الفسق والفجور، وممارسة أعمال منافية للآداب، بالظهور في فيديوهات جنسية مخلة.

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الراقصة كاميليا لا تزال مسجونة مثل ، ، ورنا هويدي، ونقلت إلى سجن القناطر.

وبعد شهر من الفضيحة، انتشر فيديو لكاميليا ترقص بإثارة في منزل خالد يوسف وبالملابس الدخلية..

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