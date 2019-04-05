تراند اليوم : ((غرة شعبان ٢٠١٩ )) رؤية هلال شعبان 1440 غرة شهر...

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الخليج 365 – السعودية
يترقب المسلمين في جميع أنحاء العالم الآن رؤية هلال شهر شعبان المبارك للعام 2019 – 1440 الشهر الذي يسبق شهر رمضان المبارك .
حيث أكدت دارة الافتاء أن استطلاع هلال شهر شعبان سيجرى بعد السابعة مساءً عقب غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رجب.
من جانبه، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غداً السبت 6 أبريل هو غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا.
حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل “يوم الرؤية”.
ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس اليوم ، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 8 لـ11 دقيقة ، وبذلك تكون غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت 6 أبريل.
ومن المقرر إعلان نتيجة استطلاع الرؤية على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد مغرب يوم الجمعة.
وكانت دار الإفتاء، أكدت أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن استطلاع رؤية هلال الأشهر العربية وإعلان نتيجة الاستطلاع، وذلك من خلال لجانها الشرعية، وطالبت الجمهور بعدم الانسياق وراء أية صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لعملية استطلاع الهلال.
تقويم شهر شعبان 1440 :-
|اليوم
|الهجري
|الميلادي
|السبت
|1440/8/1
|2019/4/6
|الأحد
|1440/8/2
|2019/4/7
|الإثنين
|1440/8/3
|2019/4/8
|الثلاثاء
|1440/8/4
|2019/4/9
|الأربعاء
|1440/8/5
|2019/4/10
|الخميس
|1440/8/6
|2019/4/11
|الجمعة
|1440/8/7
|2019/4/12
|السبت
|1440/8/8
|2019/4/13
|الأحد
|1440/8/9
|2019/4/14
|الإثنين
|1440/8/10
|2019/4/15
|الثلاثاء
|1440/8/11
|2019/4/16
|الأربعاء
|1440/8/12
|2019/4/17
|الخميس
|1440/8/13
|2019/4/18
|الجمعة
|1440/8/14
|2019/4/19
|السبت
|1440/8/15
|2019/4/20
|الأحد
|1440/8/16
|2019/4/21
|الإثنين
|1440/8/17
|2019/4/22
|الثلاثاء
|1440/8/18
|2019/4/23
|الأربعاء
|1440/8/19
|2019/4/24
|الخميس
|1440/8/20
|2019/4/25
|الجمعة
|1440/8/21
|2019/4/26
|السبت
|1440/8/22
|2019/4/27
|الأحد
|1440/8/23
|2019/4/28
|الإثنين
|1440/8/24
|2019/4/29
|الثلاثاء
|1440/8/25
|2019/4/30
|الأربعاء
|1440/8/26
|2019/5/1
|الخميس
|1440/8/27
|2019/5/2
|الجمعة
|1440/8/28
|2019/5/3
|السبت
|1440/8/29
|2019/5/4
|الأحد
|1440/8/30
|2019/5/5