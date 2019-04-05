تراند اليوم : ((غرة شعبان ٢٠١٩ )) رؤية هلال شعبان 1440 غرة شهر...

الخليج 365 – السعودية

يترقب المسلمين في جميع أنحاء العالم الآن رؤية هلال شهر شعبان المبارك للعام 2019 – 1440 الشهر الذي يسبق شهر رمضان المبارك .

حيث أكدت دارة الافتاء أن استطلاع هلال شهر شعبان سيجرى بعد السابعة مساءً عقب غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رجب.

من جانبه، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية أن غداً السبت 6 أبريل هو غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا.