تراند اليوم : ((الاياب)) مشاهدة مباراة ليفربول اليوم 5/4/2019 بث مباشر يلا شوت...

الخليج 365 – انجلترا

محبي نادي ليفربول ومتابعي مباريات الاعب المصري محمد صلاح ننشر لكم رابط مباشر وحصري لنقل وقائع مباراة ليفربول وساوثهامتون لجميع المهتمين بمشاهدة مباريات نادي الليفربول الانجليزي ، ومحبي مشاهدة مباريات الاعب محمد صلاح .

ساعات قليلة وتنطلق صافرة الحكم لبدء لقاء الساخن بين كل من ليفربول وساوثهامتون ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدورى الإنجليزى الـ«بريميرليج».

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت ميريز، معقل القديسين، ويدير اللقاء تحكيميا بول تيرني، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 2 بتعليق خليل البلوشي.

ويعول الريدز في هذه المواجهة على لاعبه المصري وزميله السنغالي ساديو ماني، من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، الذي يعتلي قمته مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة، بينما ليفربول 79 نقطة في المركز الثاني.

تشكيلة ليفربول اليوم :-

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حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندي روبيرسون، فان ديك، أرنولد، ماتيب

خط الوسط: فينالدوم، هندرسون، فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني

موعد مباراة ليفربول اليوم :-

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق . 9:00 مساءاً بتوقيت السودان . 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ويتطلع محمد صلاح للعودة لتسجيل الأهداف بعدما غاب عن الوصول للشباك للمباراة السادسة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي والمباراة الثامنة في كل المسابقات، ويأمل في استعادة نغمة التهديف في مباراة ساوثهامبتون، كما يأمل ساديو ماني لمواصلة تألقه خلال الفترة الحالية ومواصلة تسجيل الأهداف.