اسماء الحجاج لعام 2019 في الاردن - فور النشر

قال مصدر مطلع في وزارة الاوقاف ان اسماء الحجاج الاردنيين ممن سجلوا تسجيلا اوليا الكترونيا للحج وانطبقت عليهم الشروط ستصدر خلال نيسان ابريل المقبل.

الاسماء حال صدورها الحجاج هنـــا

وكشف أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال ابو ذياب ان وزارة الاوقاف بالتنسيق مع مكاتب الحج والعمرة تدرس اعتماد منطقة( العزيزية) كسكن للحجاج الاردنيين في موسم الحج الحالي مع ابقاء الخيار للحاج ولمن يرغب بالسكن ضمن مسافة ال 1500 متر من الحرم وبذلك يتحقق للحاج فرصة الإختيار ولتقييم التجربة لاحقاً.

وأضاف أن اختيار العودة للسكن في منطقة العزيزية في مكة يأتي بسبب قربها من منطقة المشاعر ( عرفات ومنى ) والتي هي الأهم في موسم الحج ولتجاوز ضيق المساحة في مخيم مشعر منى ولقربها من منطقة رمي الجمرات حيث ان مساحة مخيم منى ضيقة ودائماً ما يحدث تكدس للحجاج في الخيام بالإضافة لصعوبة تنقلهم بين منطقة السكن والمشاعر.

وبلغ عدد المسجلين تسحيلا اوليا وفقا لارقام وزارة الاوقاف (28995) مسجلا، فيما تبلغ حصة الاردن سبعة الاف حاج سنويا. وفق "سما الأردن"