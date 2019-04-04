تراند اليوم : عاجل.. رفض استئناف منى فاروق وشيما الحاج بقضية الفيديوهات الجنسية واستمرار حبسهما

رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه وحسام عبد الرسول، الاستئناف المقدم من “شيما الحاج، ومنى فاروق”، المتهمتان فى قضية الفيديوهات الجنسية، مع استمرار حبسهما.
وكان المستشار محمد رشاد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أمر بتجديد حبس كل من، شيما الحاج، ومنى فاروق، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.
كانت نيابة أول مدينة نصر، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام، أمرت بحبس شيما ومنى فاروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأضافت المحامية في تصريح لـ”الخليج 365″، أنها حضرت تجديدات الحبس وتحقيقات النيابة، مشيرةً إلى أن النيابة حتي الآن لا تمكنها من الاطلاع علي القضية بالرغم من أن المتهمتين أدلوا أمام النيابة العامة بعمل توكيلات لها، مؤكدة أنها كمحامية دفاع من حقها أن تطلع علي القضية، قائلة: «القانون اداني الحق ده.. وازاي أجهز نقط دفاعي عن المتهمتين دون تحقيق نقطة الاطلاع علي القضية”.
من حق المحامي الاطلاع على مستندات القضية
وتابعت المحامية، أن المحامي من حقه أن يطلع طالما هو محامي أصلي وأساسي في القضية، بناءًا علي إصرار المتهمتين في التحقيقات، فضلا عن أن أهل المتهمتين الذين دخلوا للمحامي العام وأكدوا أنها هي المحامية الرئيسية إلا أن هناك صعوبة في الحصول علي الحق بالاطلاع، قائلة: «إلى حد الآن معنديش أي نقط دفاعية اللي المفروض أن أتكلم فيها».
وطالبت حنان أحمد، النائب العام، أن يعطيها الحق القانوني في الاطلاع، متسائلة «مصعبين عليا الموضوع ليه؟ عايزة أعرف أدافع.. ديه قضية صعبة مش سهلة.. قضية دعارة».