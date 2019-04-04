اجابة امتحان الكيمياء للصف الاول الثانوى 2019 في مصر - كود اجابات الامتحان

تقدم طلبة الصف الأول الثانوي في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، لامتحان مادة الكيمياء عبر أجهزة التابلت، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان الإلكترونية بسهولة بعد إدخال الكود الموحد للمدارس والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الامتحان والاجابة النموذجية هنــــا

وأكد الطلاب أن الامتحانات الإلكترونية تمت بشكل مختلف عن الأسئلة النمطية التقليدية وبعيدة عن أسلوب الحفظ والتلقين، ولكن لم يتم الحكم عليها بشكل جيد نظرا لأداؤها دون الارتباط بالمدرسة والوقت المخصص لها، حيث تم إتاحة الامتحانات على مدار 12 ساعة وتم غالبيتها خارج المدرسة.

من جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجنة لرصد ملاحظات الطلاب على الامتحانات الإلكترونية الأولى لهم وتقييم التجربة لتحديد شكل امتحانات تقييم النجاح والرسوب خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.

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يشار إلى أن طلبة الثانوية التراكمية، قد انهوا اليوم الامتحانات التدريبية التجريبية الثانية لهذا العام، والتي بدأت 24 مارس الماضي.