المرسي أبو العباس بطولة تلفزيونية ووالد الجاني

هزت جريمة قتل نجل الفنان المرسي أبو العباس لزوجته وطفلتيه الشارع المصري العام الماضي، وبعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكم الإعدام عليه بمصادقة المفتي العام للجمهورية المصرية، عادت محطات الفنان الراحل بين يدي جمهوره ثانية.

شارك الفنان أبو العباس في أول اعماله المسرحية خلال دراسته بمعهد الفنون المسحرية في "السبنسة" عام 1962 على مسرح الطليعة، ثم حصل على بكالوريوس الفنون المسحرية عام 1965.

توالت مشاركاته الفنية في أكثر من 110 عمل ما بين مسحريات وأفلام ومسلسلا تلفزيونية، ومن أشهر اعماله وادي الملوك، وإمام الدعاة والحرافيش وأوان الورد والوسية ورأفت الهجان، ومن أشهر أعمال المرسي أبوالعباس السينمائية فيلم الشيطان امرأة وفيلم إنذار بالطاعة.

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كانت آخر أعمال المرسي أبوالعباس التليفزيونية، مشاركته في مسلسل بين السرايات في دور الحاج بسيوني والد باسم سمرة، المسلسل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وتوفي الفنان المرسي أبوالعباس، في الرابع عشر من يونيو 2017، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 77 عامًا، بحسب موقع "المواطن".