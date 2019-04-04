مصر: الإعدام شنقاً بحق نجل الفنان المرسي أبو العباس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام شنقاً على نجل الفنان المرسي أبو العباس بعد إدانته بقتل زوجته وطفلتيه العام الماضي، بعد تقديمه بلاغاً واعترافه لاحقاً بارتكابه الجريمة.

وكان المتهم صلاح أبو العباس قد قدم بلاغاً للشرطة أكد عثوره على جثث زوجته هبة وطفلتيه جنة الله تبلغ من العمر 14 عاماً وحبيبة التي تبلغ من العمر 11سنة في الشقة، مشيراً إلى أن الشقة مفقود منها بعض المتعلقات، ومبلغ 340 ألف جنيه ثمن شقّة ورثها عن والده وباعها قبل الحادث بنحو 10 أيام.

وأفادت التحريات، أن مرتكب الواقعة هو زوج ووالد المجني عليهن وفارقن الحياة نتيجة تعرضهن للخنق على يده، كما أقر المتهم بعد التحقيقات بارتكابه الجريمة معللاً بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشي على ابنتيه من ضيق العيش.

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الحادث البشع، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وغافل زوجته في أثناء وجودها بغرفة نومهما، وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجّه إلى غرفة ابنتيه، ثم فعل الشيء نفسه معهما، بحسب "النهار".