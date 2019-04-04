تراند اليوم : سبب وفاة فتحية كردوغة .. تفاصيل وفاة الإعلامية “فتحية كردوغة”...

الخليج 365 – ليبيا

انتقلت الى رحمة الله تعالى الاعلامية الليبية فتحية كردوغة متأثرة بحادث السير الذي تعرضت له ظهر أمس الأربعاء بمدينة بنغازي.

حيث نعت الهيأة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة، الإعلامية والمذيعة “فتحية علي كردوغة” التي وافتها المنية إثر حادث أليم تعرضت له .

وفي بيان مقتضب عبر صفحتها على “فيسبوك” قالت الهيأة “فقدت الأوساط الإعلاميَّة في بلادنا المذيعة والإعلاميَّة فتحيَّة علي كردوغة”.

فتحية على بوكردوغة مواليد بنغازى خريجة خدمة اجتماعية قسم رعاية اجتماعية 96م اعمل اختصاصية اجتماعية في مدرسة ثانوية اخذت العديد من الدورات التدريبة في مجالات الصحة المدرسية العمل الاعلامى الحاسوب القيادة الاجتماعية اساعى الان لتكملة الدارسة من خلال الالتحاق بالدراسات العيا لنفس التخصص بعد التعديل اعشق العمل الاعلامى بداءت العمل الاعلامى عبر الراديو منذ 2004 من خلال برنامج مع الاسرة كنت عضو دائما اجتماعى من قدمنى للعمل الاعلامى الاستاذ فهيم الشريف وبعد ذلك بداءت تجربة الاعداد والتقديم عبر بنغازى المحلية في برنامج شؤون عائلية مع الاعلامية سلمى نجم اللى كانت تلك الفترة تقدم في برنامج صباح الخير اول جماهيرية عبر المرئية وكنت بذلك ضيف في اغلب الحلقات ولكن اعتبر بداية الفعلية بعد فبراير حيث بداءت شهر ابريل 2011م عن طريق رابطة الاختصاصيين الاجتماعيين برنامج ارواق اجتماعية في راديو ليبيا الحرة 675 am وظهرت تلك الفترة اذاعة ليبيا الارضيية فكنت ضمن طاقم العمل وعملت ايضا عبر راديو المنارة وفى بداية عام 2012 ثم بدءت في قناة لبيبا الحرة المرئية تلك الفترة تنقلت بين العد يد من البرامج الاجتماعية والسياسية الى نهاية 2014م .