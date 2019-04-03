تراند اليوم : تاريخ رمضان 2019 بالمغرب

الخليج 365 – المغرب

يتسائل الكثيرين عن موعد حلول رمضان المبارك للعام 2019 – 1440 في جميع الدول العربية ، لترقب والاستعداد الجيد لشهر رمضان روحياً وجسدياً .

و طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة والصحيحة شهر شعبان 1440 سيكون كامل العدة حيث سيتعذر فى ليلة الشك رؤية هلال رمضان حيث سيكون المتمم لشهر شعبان هو يوم الأحد 5 مايو 2019، وعليه سيكون أول أيام رمضان 2019 فى السعودية والكويت والإمارات والبحرين والمغرب ومعظم دول العالم هو يوم الاثنين 6 مايو 2019، وطبقا للحسابات الفلكية شهر رمضان القادم سيكون 29 يوما فقط وأخر أيامه هو يوم الاثنين 3 يونيو.

و يعتبر شهر رمضان من اهم الاشهر في الاسلام ويعتبر شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر للصيام والقيام وشهر ليلة البدر ويعتبر حجم صيام هذا الشهر الزامي لكل مسلم , ولايصوم كل من الاطفال الذين لم يبلغو الحلم او المسافر والتي تزيد مسافة سفره عنه 80 كيلو متراً وايضاً الحائض والنفساء والمريض بمرض مزمناً يجعله لايتحمل الصيام وكذالك من هو فاقداً لعقله والكبير في العمر الذي لايتحمل الصيام وايضاً الحامل التي تخاف على طفلها او المرضعة ايضاً .