حقيقة وفاة الممثل الإيراني البارز ”جمشيد مشايخي“

غيّب الموت، اليوم الأربعاء، الممثل السينمائي الإيراني البارز ”جمشيد مشايخي“ عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، وذلك بعد إصابته بنوبةٍ قلبية ولقي حتفه في أحد مستشفيات العاصمة الإيرانية طهران، بعد عدم تمكّن الأطباء من إنعاشه.

ويشار إلى أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نعى الراحل وقدّم واجب العزاء والمواساة.

وقال سام مشايخي في حديث للتلفزيون الإيراني، ”إن والده جمشيد مشايخي أصيب بنوبة قلبية الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، ولم تفلح جهود الأطباء لإنعاشه؛ ما أدّى إلى وفاته في مستشفى عرفان بالعاصمة طهران”.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ISNA) أن الممثل المخضرم والبارز ”جمشيد مشايخي“ قد نقل إلى مستشفى عرفان، قبل أيام قليلة بسبب المرض، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يذكر أنّ جمشيد مشايخي هو ممثل ومسرحي، ولد في الـ 26 من نوفمبر 1934 في إيران، ونال أعلى الأوسمة في بلاده في مجال الفن والثقافة، وعلى رغم تدهور حالته الصحية لكنه شارك في مسلسل ”ماه تي تي“ للمخرج داوود ميرباقري الذي ينتج لصالح شبكة العرض المنزلي. ومشايخي متزوج من غيتي رئوفي ولديه 3 أبناء هم: نادر، و نازنين، وسام.