حقيقة تاجيل امتحانات الصف الأول الثانوي في مصر

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد حامد عقل، إنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف عقل أن قطاع التعليم لم يضع جدول الامتحانات حتى الآن حتى للحديث عن تأجيلها، مطالبًا وكيل الوزارة الطلاب وأولياء الأمور ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الترويج لبعض الشائعات التي قد تحدث حالة من البلبلة لدى الطلاب.

وتقدم صباح اليوم طلبة الأول ثانوي لاختبار مبحث التاريخ في كافة المحافظات المصرية، حيث أعرب المعظم رضاهم عن الاختبار الالكتروني.

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن الوزارة أصبح لديها أدوات جديدة وتطويرا فعليا للعمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بنية تكنولوجية أساسية هائلة بالمدارس، لتستفيد منها مصر كلها وليس الصف الأول الثانوي فقط.