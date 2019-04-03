اجابات امتحان التاريخ اولى ثانوى 2019 في مصر - كود اجابة الامتحان

تقدم طلبة الصف الأول الثانوي العام في مصر، اليوم الأربعاء، لأداء الامتحانات الإلكترونية التجريبية بأداء امتحان مادة التاريخ، حيث أكد الطلاب نجاحهم في الدخول على سيستم منصة الامتحان والذي يعمل بشكل جيد جدا دون أعطال أو توقف.

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن الوزارة أصبح لديها أدوات جديدة وتطويرا فعليا للعمل خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى بنية تكنولوجية أساسية هائلة بالمدارس، لتستفيد منها مصر كلها وليس الصف الأول الثانوي فقط.

وأضاف شوقي أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا أكثر من 1.4 مليون امتحان خلال الفترة الماضية، وأن حجم منظومة الأسئلة هائل جدا، إذ يحتوي على ملايين الأسئلة.

وأشار إلى أنه تم تدشين أكبر منظومة إلكترونية لمسابقة المعلمين المؤقتة لتيسير التعاقد المؤقت مع 65 ألف معلم خلال 4 أسابيع فقط بالمقارنة بما كان يستغرق سنوات في المسابقات السابقة.

وأوضح شوقي أن الوزارة حريصة على توفير الموارد بعيدا عن ميزانية الدولة، لتدريب المدربين والمعلمين الذي يأخذ جهدا كبيرا، مؤكدا أن الوزارة تصر على التغيير والمضي قدما في طريقها رغم المعوقات والمصالح المتعارضة، ومحاولات إفشال المنظومة.