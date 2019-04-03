حادثة في مستشفى الاميري تثير ضجة واسعة في الكويت

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل حادثة داخل مستشفى الأميري بالكويت، دون أن يتم التأكد من صحة هذه الأخبار من مصادر رسمية.

المستشفى الأميري، يقع في مدينة الكويت، وهو أول مستشفى حكومي تم بناءه في الكويت بعد أن كان يعتمد المستشفى الأمريكاني سابقًا. بني المستشفى في عام1941 بعد موافقة مجلس الشورى على بناءه.

وتعطلت أعمال البناء بسبب الحرب العالمية الثانية، ولكن اكتمل بناءه بعد انتهاء الحرب، وافتتح في عام 1949، وكان يضم في ذلك الوقت 45 سريرًا وغرف للعمليات والمختبر و الصيدلية.

يضم المستشفى الأميري التخصصات التالية: الباطنية بتخصصاتها الفرعية كأمراض الغدد الصماء، أمراض القلب، أمراض الكلى، والعناية المركزة، والجراحة بتخصصاتها العامة والمسالك البولية، وطب الأطفال. كما يضم أقسام المختبر والأشعة والطب النووي.