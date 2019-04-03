تراند اليوم : فاتح شعبان 2019 متى اول ايام شعبان 2019/ 1440 تاريخ...

الخليج 365 – السعودية

تبدأ البحوث الفلكية بالاعداد مع لجان استطلاع هلال شعبان بالتنسيق مع الإفتاء والتجهيز لرحلات لاستطلاع الهلال شهر شعبان المبارك للعام 2019 – 1440 وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

فقد أعلنت دار الإفتاء استطلاع هلال رؤية شهر شعبان لعام 1440 هجرية، بعد غد الجمعة، وذلك من خلال اللجان الشريعة التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من رجب الموافق 5 إبريل “يوم الرؤية”.

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ويبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، والقاهرة لمدة 9 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم ، أما فى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 8 لـ11 دقيقة ، وبذلك تكون غرة شهر شعبان لعام 1440 هجريا فلكيا يوم السبت المقبل 6 أبريل، على أن يكون منتصف شعبان بتاريخ 21 أبريل 2019 .

ومن المقرر إعلان نتيجة استطلاع الرؤية على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد مغرب يوم الجمعة.

وكانت دار الإفتاء، أكدت أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن استطلاع رؤية هلال الأشهر العربية وإعلان نتيجة الاستطلاع، وذلك من خلال لجانها الشرعية، وطالبت الجمهور بعدم الانسياق وراء أية صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لعملية استطلاع الهلال.