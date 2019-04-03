تراند اليوم : موضوع عن الاسراء والمعراج مختصره .. موضوع تعبير عن...

الخليج 365 – مصر

رحلة الاسراء والمعراج هي سلوى من الله لنبيه محمد وتخفيف على سيدنا محمد من المشاق والآلام التي أحاطت به ، فماهي رحلة الاسراء والمعراج والهدف ومنا ومتى تمت واين كانت ، كل هذه التفاصيل سنوافيكم به قرائنا خلال السطور التالية التي تركز على حادثة الاسراء والمعراج التي قام بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم .

الاسراء والمعراج :-

تعدّ حادثة الإسراء والمعراج في العقيدة الإسلامية حدثاً ضخماً من أحداث الدعوة الإسلامية، سبقته البعثة وجاء قبل الهجرة. وهي حادثة جرت في منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة، منذ أن أعلن النبي محمد أن الله قد أرسل إليه جبريل يكلفه برسالة دينية يبلغها إلى قبيلته قريش ومن ثم إلى البشرية جمعاء، وأن رسالته متمة وخاتمة للرسالات السماوية السابقة، وحسب التاريخ الإسلامي للفترة هذه والمصطلح على تسميته السيرة النبوية يعد حدث الإسراء الرحلة التي أرسل الله بها نبيه محمد على البراق مع جبريل ليلاً من بلدهِ مكة -المسجد الحرام- إلى بيت المقدس في فلسطين، وهي رحلة استهجنت قبيلة قريش حدوثها لدرجة أن بعضهم صار يصفق ويصفر مستهزئاً، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصر على تأكيدها وأنه انتقل بعد ذلك من القدس في رحلة سماوية بصحبة جبريل على دابة تسمى البراق أو حسب التعبير الإسلامي عرج به إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى أي إلى أقصى مكان يمكن الوصول إليهِ في السماء وعاد بعد ذلك في نفس الليلة. قال الله تعالى في سورة الإسراء Ra bracket.png سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Aya-1.png La bracket.png

الحكمة منهما:

– تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه من أذى أهل مكة.

– بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامته الأنبياء.

– التأكيد على قدسية المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام.

– ليرى الله رسوله من آياته الكبرى في خلق السماوات والأرض.

الدابة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم:

البراق: وهو دابة بيضاء أكبر من الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره.

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وقت الاسراء والمعراج :-

أغلب العلماء على أنها كانت في شهر رجب قبل الهجرة بسنة، أي ما بين السنة الحادية عشرة والثانية عشرة للبعثة النبوية الشريفة.

الأمور التي فرضها الله على المسلمين في هذة الرحلة فرض الله تعالى في هذة الرحلى الصلوات الخمس المفروضة حيث تم تخفيفها إلى خمسة بدلا من خمسون صلاة لتكون مفروضة يوميا على المسلمين.

سبب فرض الصلاة على المسلمين في ليلة الاسراء والمعراج حينما وصل سيدنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلى السماء السابعة رأى بيت يعرف بالبيت المعمور ويطوف حوله حوله سبعون ألف ملك كما رأى سدرة المنتهى وهو مكان لم يصل إليه بشر حتى الأن، وبذلك يكون الله قد أكرم رسوله بشرف كبير وميزه عن خلقه، وفرض الله في هذا المكان الصلاة لتكون في أعلى مقام ليؤكد لنا الله أنها من أهم العبادات ولعظمة هذة العبادة فرضها الله علينا في هذة الليلة العظيمة فهي ركن أساسي من أركان الإسلام ومن لا يقوم بهذة العبادة يعتبر كافر فلا فرق بينه وبين من يعصى الله وينكر وجوده، وقد فرضها الله في البداية خمسين صلاة ثم تم تخفيفها لتصل خمس صلاوات رأفة بنا ورحمة من الله وأجرها عند الله كخمسين صلاة.

بعض الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج: أوضحت هذة الرحلة الكثير من المعاني العظيمة والهامة في العقيدة الإسلامية ومنها مايلي:

– فرض الله الصلوات الخمس على المسلمين في هذة الليلة لبيان أهميتها وعظمتها.

– تشريف للمسجد الأقصى بالقدس وبيان أهميته.

– جعل العقيدة الإسلامية لها علاقة قوية بكافة الرسائل السماوية التي جاءت من قبل.

– تكريم الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وسمو وعلو مكانته العظيمة.

– وصف مايلقاه المؤمن من نعيم في الجنة بالأخرة ومايلقاه الكافر من عذاب وعقاب يوم القيامة بسبب معصيته لله.