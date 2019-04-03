تراند اليوم : هل يجوز الصيام في شهر شعبان ؟!

الخليج 365 – السعودية

مع حلول شهر شعبان يزاد اقتراب حلول رمضان المبارك ووالضي يأتي بعد شهر شعبان ، حيث يشتهر شهر رمضان بصيام أيامه لدى المسلمين .

ومع حلول شهر شعبان يزداد حماس الكثيرمن المسلمين محاولين تهيئة النفس لقرب حلول رمضان من خلال صيام بعض أيام من شهر شعبان المبارك ، فما هو الحكم الشرعي في صيام شهر شعبان ؟! وما هو رأي الشرع فيمن يصوم أيام من شهر شعبان من القرآن والسنة نزودكم به اليوم من خلال السطور التالية .

صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً؛ لما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ) متفق عليه، ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

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ويستثنى من التحريم هنا الصيام في حالات معينة وهي:

أولاً: من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض.

ثانياً: من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأيام من النصف الثاني منه.

ثالثاً: من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: “هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد” . والله أعلم