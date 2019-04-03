شاهد: فيديو فضيحة هالة صدقي المسرب يثير ضجة واسعة

تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، زاعمين أنه للفنانة المصرية هالة صدقي، وتتحدث خلال بألفاظ خارجة ومسيئة عن الفنانين.

وتم نشر الفيديو عبر حساب هالة صدقي، على موقع "إنستغرام"، الذي يصور مجموعة من العاملين من موقع تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "بركة".

ويضم الفيديو صوتا مشابها لصوتها، يقول إنها تتعامل مع "جرابيع وحثالة"، في إشارة إلى زملائها، من أجل خضوعها لعمليات التجميل. وفق "سبوتنيك"

بدورها، حذفت الفنانة صدقي الفيديو المسيء، وشاركت صورة جاء بها: "للعزيز الذي يقلد الأصوات ويحاول يدخل صفحة الانستغرام، شكرا لاهتمامك تقريبا وصلنا إليك".

وأشارت إلى أن هناك من يتعمد إهانة الفنانين، مضيفة: "تم تركيب الصوت على الفيديو.. وليس منطقيا أن أشتم الوسط الفني، وقدمت شكوى لمباحث الإنترنت وخلال ساعات سنتوصل إلى من ارتكب الفعل".