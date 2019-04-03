شاهد: حمار وحشي أشقر اللون

التقط المصور سيرجيو بيتاميتز، صورا مذهلة لحمار وحشي أشقر اللون في متنزه سيرينغيتي الوطني بتنزانيا، وجاء ذلك أثناء توثيقه هجرة الحمير الوحشية.

وقال المصور بيتاميتز لناشيونال جيوغرافيك: "في البداية، اعتقدت أنه حمار وحشي ملطخ بالغبار. وبعد فترة وجيزة، أدركت ما شاهدت". "وفق روسيا اليوم"

وجسدت الصور مشهدا رائعا لحمار وحشي "أشقر"، من المحتمل أن يكون مصابا بالمهق، وهي حالة تقل فيها كمية الميلانين في الجلد ليبدو أشقر اللون.

ولا يُعرف الكثير عن الحمير الوحشية والمهق، ولكن الباحثين يقولون إن الصور النادرة للحمار الأشقر تؤكد لأول مرة، أن الحالة هذه مقبولة في الحمير العادية.

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وعلى الرغم من ندرة الحدث، إلا أن الحمير الوحشية الشقراء ليست وحدها في مملكة الحيوانات، حيث وُثقت ظاهرة المهق في مجموعة متنوعة من الأنواع الأخرى، بما في ذلك الزرافات وطيور البطريق والفئران وكذلك البشر.

وتقول الأبحاث إن الخطوط السوداء والبيضاء المميزة للحمير الوحشية، تعمل على حمايتها من الحشرات المتطفلة، ويمكن أن تكون الحمير شقراء اللون أكثر عرضة للخطر.