تراند اليوم : ارطغرل 142 : موقع النور ارطغرل 142 الجزء الخامس : ارطغرل 142 مترجم الجزء الخامس HD ارطغرل 142 مترجم...

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو الحلقة 142 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والذي شهد تعذيب ألينجاك ومقتله وأسر دراغوس على يد محاربي الكاي.

الحلقة 42 أثارت تفاعل الشارع العربي بشكل لافت ، حيث خلفت إعجابا كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا الحلقة 142 من ارطغرل بشكل واسع تحت هاشتاج #أرطغرل_142 .

حيث ان أحداث مثيرة وشقية شهدها مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 142 مع بدء أرطغرل التحقيق من ألينجاك عن حقيقة شخصية الباستي، ويقوم ارطغرل بتعذيبه وجلده بهدف سلب المعلومات منه، إلا أن يبولات يقتل ألينجاك رمياً بسهم، وفي قيامة ارطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس يختطف مسلحون يتبعون لأولاد أومور ابن بامسي ويضربون زوجته بالسيف فتصل لزوجها مصابة.

كما تتضمن الأحداث لقاء يبولات بدراغوس الحقيقي والتعرف على شخصيته فيما يكشف أرطغرل زانغوش ويأسره ويرميه بالسجن ويبدأ التحقيق معه.

ابطال مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس المترجم

إنجين ألتان , إسراء بليجيتش , سردار جوكهان ,عثمان سويكوت , جنكيز جوشكون , نور الدين سونماز ,باريش باغجى , سيردار دينيس ,

مواعيد وقنوات عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

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يعرض مسلسل قيامة أرطغرل كل اربعاء في تمام الساعة 8 مساء علي قناة TRT1 بتوقيت السعودية ويتم عرضها في الموقع مباشرة بعد عرضها علي التلفزيون

القنوات العارضة لأحداث الجزء الخامس – قيامة ارطغرل

والآن وعبر الأسطر التالية، يمكنكم متابعينا الكرام من متابعة ومشاهدة أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بعد استقبال أحد الترددات التالية، وهي تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك الفضائية الأردنية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

استقطاب:عمودي

تردد قناة دعوة الفضائية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10727

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

ترد قناة فور شباب

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11316

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة وطن

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11012

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تردد قناة الشروق

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11137

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة قطر

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

تردد قناة TRT 1 التركية العارضة لمسلسل قيامة ارطغرل

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب TRT تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 3000 عمودي

من خلال المرفق أعلاه، يمكنكم أعزاءنا المتابعين من استقبال تردد قناة TRT الصحيح، ومشاهدة الحلقة 129 ارطغرل الموسم الخامس، ولكن لابد من التأكد من إدخال رقم التردد واختيار القمر بشكل سليم.

مواعيد عرض حلقات الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل في مصر – والدول العربية

في تمام الساعة 8:00 مساء وفقاً لتوقيت تركيا.

في تمام الساعة 9:00 مساءً وفقاً لتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة 10:00 مساءً وفقاً لتوقيت مصر.

في تمام الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وفقاً لتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

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