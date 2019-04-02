حقيقة وفاة الاعلامي احمد الشقيري جراء أزمة قلبية مفاجئة

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام غير رسمية، يوم الثلاثاء، أنباء تتحدث عن وفاة الإعلامي السعودي الشهير احمد الشقيري.

ونقل موقع تسمى "سبق" -غير رسمي- نبأ وفاة أحمد الشقيري، في مستشفى ”الأطباء المتحدون“ بجدة في المملكة العربية السعودية، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة الليلة الماضية.

ووفق الموقع، فقد اعلن مدير مستشفى الأطباء المتحدون وفاة الإعلامي الشهير "احمد الشقيري" قبل قليل في تصريح صحفي والذي عرفته الأجيال من خلال برنامجه اليومي "خواطر".

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غير أنه بعد متابعة الحسابات الرسمية للمستشفى وكذلك للاعلامي احمد الشقيري فقد تبين أنه هذه الانباء لا تزال غير صحيحة حتى لحظة نشر هذا النص.

أحمد مازن أحمد أسعد الشقيري (19 يوليو 1973م، جدة) إعلامي سعودي من أصول فلسطينية بدأ بتقديم برامج فكرية اجتماعية ومضيف السلسلة التليفزيونية خواطر والمضيف السابق لبرنامج يلا شباب، ألّف برامج تلفازية حول مساعدة الشباب على النضج في أفكارهم والبذل في خدمة إيمانهم وتطوير مهاراتهم واكتشاف معرفتهم بالعالم وبدورهم في جعله مكاناً أفضل.