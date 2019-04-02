إدخال رقم البطاقة: يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 يوم الثلاثاء رقم 10

أعلن معرض دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج اليانصيب، عبر قناة سوريا دراما وصفحة المعرض على الفيس بوك، حيث أشرفت على عملية السحب جهات رسمية سورية.

وقامت اللجنة المخولة بمتابعة السحب بإتباع الآلية المحددة من قبل الإدارة المختصة، حيث يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة هي البطاقة التي يقف عندها الدولاب.

ويعتبر معرض دمشق الدولي في سوريا، من أقدم وأعرق وأكبر المعارض الدولية في منطقة الشرق الأوسط، يتم إقامته في دمشق سنوياً منذ 1954، وتشارك في دورات المعرض الأسبوعية عدد من الدول من مختلق قارات العالم فضلاً عن آلاف الشركات السورية والعالمية.

بدورها، قامت وكالة سوا الاخبارية بنشر نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي، وفق أرقام البطاقات التي تم الاعلان عنها ظهر اليوم الثلاثاء، في استديوهات القناة السورية الرسمية.