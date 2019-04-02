رسائل تهنئة الاسراء والمعراج 2019 - عبارات عن ليلة الاسراء والمعراج

احتفل المسلمون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحلول ذكرى الإسراء والمعراج، ليصبح هاشتاج «الإسراء والمعراج» الأكثر تداولا على موقع «تويتر» في العالم العربي والاسلامي.

وتداول معظم النشطاء الآية الكريمة «”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ”» احتفاء بالذكرى العطرة.

ودعا آخرون إلى تذكر واجب المسلمين نحو القدس الشريف والمسجد الأقصى، في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، من تطبيع مع الاحتلال الصهيوني، والترتيب ل صفقة القرن برعاية ترامب التي تعطي الحق للصهاينة في القدس.

وينتظر المسلمون في كافة أنحاء العالم هذه المناسبة لتهنئة الأقارب والأصدقاء عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقدم لكم مجموعة من الرسائل للتهنئة بمناسبة الإسراء والمعراج.

1_ وفاحت رائحة الزهور، تهنئ الزهرة البتول، بمسرى أبيها الرسول

2_ هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالإسراء بهجة لا تزول.

3_ حبيت اسلم باليمين، أبوس خدك والجبين، أهديك وردة ياسمين، وأبارك لك معراج نبي المرسلين

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4_ توثقت الصلة بين الأرض والسماء، بمعراج النبي إلى سدرة المنتهى متباركين بليله المعراج.

5_ يا طيور المحبة زوريهم وعلى الخد بوسيهم، وبالإسراء والمعراج هنيهم.

6_ أرسل حنين وشوق، لآهل الذوق وأسياده، وأهنئكم بالمعراج وعساكم من عواده.

7_ اللهم زد هذا الوجه نورا، واجعله دائماً مأجوراً وبلغة يوم الإسراء وهو مسروراً.

8_ أسأل الله أن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، ومناسباتكم سعادة، وخاتمتكم شهادة، مبارك عليكم، الإسراء والمعراج.

9_ في ذكرى الإسراء والمعراج، أبعث لكم باقة محملة، بأجمل ما سطرته الحياة، من ورد وكلمات جميلة، وكل عام وأنتم بخير.

10_ بمناسبة الإسراء والمعراج، يسعدك ربي يا سيد الكل، وتهنئه خاصة لك قبل الكل، كل عام وأنت بخير.