بوستات عن ليلة الاسراء والمعراج - معايده الاسراء والمعراج

تحل على المسلمين هذه الأيام، ذكرى الإسراء والمعراج وهي المعجزة التي تعد بحق أعظم آيات النبوة وهي المعجزة التي تتجلى فيها قدرة الله تعالى وعظمته.

وعرج في مثل هذه الليلة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ونال هذه المرتبة السنية لشرف مقام العبودية التي تمثّلت في شخصه صلى الله عليه وسلم ولشرفها وصفه ربه بالعبودية في أعلى مكان وأجلّ مقام.

وقال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ}، ونقرأ في رحلة الإسراء والمعراج التأكيد العميق على الارتباط الوثيق بين المسجد الحرام وهذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وفي ذلك إشارة للأمة ألا تفرط في المسجد الأقصى لمكانته وقدسيته وبركته.

وتعتبر أهم الدروس المستفادة من رحلة الإسراء أن المسجد الأقصى بتاريخه وفضائله يوقد في المسلمين مشاعر الوحدة، ويقوّي رابطة الأخوة لنصرته وتطهيره من أوضار الشرك والضلال، وهو قضية المسلمين التي ستبقى حية في نفوس أبناء هذا الدين، لا يزعزع اعتقادنا بذلك إنكار المنكرين وافتراءات المعتدين.

بوستات عن ليلة الاسراء والمعراج:

1_ وفاحت رائحة الزهور، تهنئ الزهرة البتول، بمسرى أبيها الرسول

2_ هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالإسراء بهجة لا تزول.

3_ حبيت اسلم باليمين، أبوس خدك والجبين، أهديك وردة ياسمين، وأبارك لك معراج نبي المرسلين

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4_ توثقت الصلة بين الأرض والسماء، بمعراج النبي إلى سدرة المنتهى متباركين بليله المعراج.

5_ يا طيور المحبة زوريهم وعلى الخد بوسيهم، وبالإسراء والمعراج هنيهم.

6_ أرسل حنين وشوق، لآهل الذوق وأسياده، وأهنئكم بالمعراج وعساكم من عواده.

7_ اللهم زد هذا الوجه نورا، واجعله دائماً مأجوراً وبلغة يوم الإسراء وهو مسروراً.

8_ أسأل الله أن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، ومناسباتكم سعادة، وخاتمتكم شهادة، مبارك عليكم، الإسراء والمعراج.

9_ في ذكرى الإسراء والمعراج، أبعث لكم باقة محملة، بأجمل ما سطرته الحياة، من ورد وكلمات جميلة، وكل عام وأنتم بخير.

10_ بمناسبة الإسراء والمعراج، يسعدك ربي يا سيد الكل، وتهنئه خاصة لك قبل الكل، كل عام وأنت بخير.