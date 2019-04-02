دعاء ليلة الاسراء والمعراج - فضل الدعاء المستجاب

تعتبر ليلة الاسراء والمعراج من أعظم الليالي في حياة المسلمين، وقد انزل الله القرآن آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هي نقطة تحول في طريق الدعوة الى الله.

وقد جاءت هذه الرحلة تأكيداً لصدق الرسول محمد صلوات الله عليه، بعد ما لاقى الرسول من اضطهاد شديد وسخرية وتعذيب وإهانة في الطائف.

وتعد معجزة الاسراء والمعراج هي الدعم النفسي الذي حصل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته، وأم أبنائه، وأول من آمنت به خديجة رضي الله عنها، وعمه المناصر له ابو طالب.

دعاء ليلة الإسراء و المعراج: "اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملّكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا و الآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل عليّ سخطك لك الحمد حتي ترضى ولا حول ولا قوة إلى بك ".