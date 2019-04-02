حقيقة عودة حلا شيحة للسينما بعد خلعها الحجاب

تعود الفنانة المصرية حلا شيحة للفن بعد خلعها للحجاب في خطوةٍ مفاجئة، وتكشف للمرة الأولى عن تفاصيل مشاركتها في أول فيلم لها تنافس به في المهرجانات السينيمائية.

وذكرت شيحة، خلال لقاء في برنامج ”MBCTrending“، الذي يُعرض على قناة ”mbc 4″، مع الإعلامي صبحي عطري، إنها تجسد في الفيلم شخصية مذيعة تعمل على إنجاز تقرير عن شاعر من الإمارات، هو طرفة بن العبد، الذي قُتل في سن الشباب في زمن بعيد.

وأوضحت شيحة، أن هذا العمل يستمد أحداثه من خلال وقائع يكتنفها الخيال، فتتخيل مقابلة هذا الشاعر وتتحدث معه في الزمنين الحاضر والماضي.

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وعرض البرنامج كواليس من مشاهد حلا في الفيلم، إذ تتعرض شيحة للسقوط في بركة ماء بسبب صعوبة التصوير.

ومن المقرر أن تشارك حلا بالفيلم في مهرجانات سينمائية ليصبح العمل الأول لها بعد عودتها للفن، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

ويشارُ إلى أنه يعدّ أول عمل سينمائي بعد ما يقرب من ١٣ عامًا على فيلم ”كامل الأوصاف“ مع الفنان الراحل عامر منير.