شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2019 - أخبار السودان

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في السودان الطاهر حسن الطاهر، اليوم الثلاثاء، بدء تصحيح الشهادة الثانوية اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من أبريل للعام 2019 والتي يشارك فيها 6 الف معلم و معلمة و 1500 معلم لأعمال الكنترول.

النتائج فور صدورها هنـــا

وأوضح الطاهر أن عملية التصحيح ستستمر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ثم تبدأ بعدها عملية الرصد تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية بإذن الله تعالى في شهر يونيو

وفي وقت سابق، أكد ان الشهادة الثانوية عبرت الى بر الامان في مرحلتها الاولى وذلك بفضل جهود المعلمين في جميع مراحلها مشيرا الى زيادة في اعداد العاملين في الكنترول لهذا العام.

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وشدد الطاهر خلال مخاطبته تدشين المرحلة الثانية من اعمال الشهادة الثانوية بحضور الاستاذ عباس حبيب الله رئيس النقابة العامة لعمال التعليم والاستاذ مختار محمد مختار مدير ادارة الامتحانات.

كما شدد على اهمية هذه المرحلة وقال موجها حديثه للمعلمين ان الاوراق التي امامكم امانة في اعناقكم مشيرا الى انها تمثل عصارة جهد الطلاب والاسر والمعلمين وامل الدولة وموجها بالحضور الذهني والتركيز حفاظا على حقوق الطلاب.

واكد الطاهر تكامل الجهود مع النقابة واتحاد المعلمين لتهيئة بيئة الكنترول والتصحيح مشيرا الى صدور قرار من مجلس الوزارء بالبداية في تصميم مجمع متكامل لكل اعمال الامتحانات. وفق موقع "وزارة التربية والتعليم"