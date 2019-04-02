حقيقة زواج نجوى كرم والفنان العراقي ماجد المهندس

تعود الفنانة اللبنانية نجوى كرم للواجهة مجددًا، فبعد انتشار الإشاعة التي تزعم بأنّ الفنانة كرم مضى سنواتٍ على ارتباطها بالفنان العراقي ماجد المهندس.

و قرّرت كرم الكشف عن هذه الحقيقة مؤكّدةً أنّ المهندس يمثلُ لها قيمة فنية كبيرة وتنظرُ له كأخٍ عزيز، نافيةً كل ما أشيع حول زواجهما سرًا.

ونفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ارتباطها بالفنان ماجد المهندس، مشيرة إلى أنها تقدر فنه الراقي وتجله، وتعتبره من أنقى الأصوات الغنائية في الوطن العربي.

وقالت نجوى خلال لقائها بالفنان ماجد المهندس الذي بثه برنامج ”تراندينغ“ الذي يعرض على شاشة MBC4، إن الدنيا وجوه و“عتبات“ وإنها تتفاءل باسمه وتتفاءل بفنه، متابعة: ”نِعم التعامل، ونِعم العلاقات الرائعة يا حبيبي، شوفوا هل إنسان الخلوق حياة قلبي“.

وأضافت نجوى موجهة حديثها لماجد المهندس: ”أنا بكبر بخيي واتهمونا عملوا علينا إشاعة ما بتجوز علينا نحنا أحبا وإخوة“، مضيفة: ”نحن نتعملق بأخلاقنا، في كتار بيملكوا صوت حلو بس مش كتار بيقدروا يتآلفوا بالأخلاق وبالفن وبالقيم وبالرقي“.

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وكانت آخر مرة جرى فيها تجديد إشاعة زواج نجوى كرم وماجد المهندس، في منتصف فبراير الماضي، خلال إحيائهما حفل عيد الحب، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

وتداول وقتها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس الحفل، والذي ظهر فيه ماجد المهندس وهو يرحب بنجوى ترحيبًا حارًّا، وقام بتقبيل يدها.

وأحيت الفنانة نجوى كرم أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية الخميس الماضي، خلال مشاركتها في فعاليات موسم الشرقية، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يشار إلى أنّ الفنانة نجوى كرم أهدت هدية مميزة للجمهور في الحفل، عبارة عن أغنية أعدت خصيصًا للسعودية تحمل اسم ”الله ياخد بيدك يا سعودية“ وهي من كلمات جورج ماردورسيان، وألحان وتوزيع أنطوان الشعك.