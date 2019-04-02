نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 اصدار 2 أبريل (رابط الاستعلام)

أعلن معرض دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج سحب يانصيب 2019 اصدار رقم 8، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية للسحب عبر قنوات التلفزيون السوري، وبالتحديد قناة سوريا دراما، وذلك لكافة المشتركين في بطاقات وسحوبات العام الجديد.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة هنــا أو هنــا (لم تصدر حتى اللحظة)

وقامت قناة سوريا دراما ببث قرعة يانصيب معرض دمشق الدولي، وذلك من خلال عرض فعالية تدوير عدة دواليب، وكذلك على عدة قنوات تابعة للتلفزيون العربي السوري.

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وتم خلال القرعة استخراج الارقام البطاقات الرابحة لجميع المشتركين في يانصيب معرض دمشق الدولي، خاصة مع انقطاع القرعة الاسبوع الماضي؛ نظرًا للتطورات الامنية الأخيرة، في ما يتعلق

واعتاد معرض دمشق الدولي على إصدار بطاقات السحب منذ خمسينات القرن الماضي وبشكل دوري طوال العام، بحيث يتم إجراء السحب في كل يوم ثلاثاء على جوائز تصل قيمتها إلى ملايين الليرات السورية.

الجدير بالذكر أن معرض دمشق الدولي أصبح من أقدم المعارض العربية في دمشق سنويا منذ عام 1954م، ويعد أكبرها في الشرق الأوسط، حيث تشارك العديد من الهيئات في حضور فعالية الاعلان عن ارقام البطاقات الرابحة.