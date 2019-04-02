اجابات امتحان الفيزياء اولي ثانوي 2019 - كود للصف الاول الثانوى 2019

تقدم طلبة الصف الأول الثانوى العام في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى منصة الامتحانات الإلكترونى تعمل بشكل جيد، ودخلوا على السيستم لأداء الامتحان الإلكترونى فى مادة الفيزياء.

وشدد الطلبة على أن مستوى أداء السيستم من الناحية التقنية والتكنولوجية يعمل بشكل جيد، وسمح النظام الإلكترونى لهم بالدخول على منصة الامتحان فى وقت قصير، وبدأوا فى الإجابة عن الأسئلة فى مادة الفيزياء.

الامتحان واجاباته هنـــا

ولفت طلبة الصف الأول الثانوى، إلى أن هناك صعوبة بعض الشئ فى مستوى الأسئلة، حيث أكد الطالب على أحمد، أحد طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، أن الأسئلة بها جزئيات صعبة، وجارى الانتهاء من الإجابة عنها، موضحا أن سيستم الامتحان يعمل دون مشكلات.

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى الإلكترونية، انطلقت في الـ 24 مارس الماضي وتنتهى الخميس المقبل 4 أبريل المقبل، حيث يتقدم قرابة 650 ألف طالب الامتحان الإلكتروني كأول اختبار فى التجربة الإلكترونية على التابلت.