أجمل رسائل التهنئة الجديدة بمناسبة الاسراء والمعراج 2019

يحتفل المسلمون في أنحاء العالم بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج والتي تصادف يوم 27 رجب 2019، ومن المقرر أن توافق، الأربعاء 3-4-2019.

وينتظر المسلمون هذه المناسبة لتهنئة الأقارب والأصدقاء عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقدم لكم مجموعة من الرسائل للتهنئة بمناسبة الإسراء والمعراج:

1_ وفاحت رائحة الزهور، تهنئ الزهرة البتول، بمسرى أبيها الرسول

2_ هنأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالإسراء بهجة لا تزول.

3_ حبيت اسلم باليمين، أبوس خدك والجبين، أهديك وردة ياسمين، وأبارك لك معراج نبي المرسلين

4_ توثقت الصلة بين الأرض والسماء، بمعراج النبي إلى سدرة المنتهى متباركين بليله المعراج.

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5_ يا طيور المحبة زوريهم وعلى الخد بوسيهم، وبالإسراء والمعراج هنيهم.

6_ أرسل حنين وشوق، لآهل الذوق وأسياده، وأهنئكم بالمعراج وعساكم من عواده.

7_ اللهم زد هذا الوجه نورا، واجعله دائماً مأجوراً وبلغة يوم الإسراء وهو مسروراً.

8_ أسأل الله أن يجعل بسمتكم عادة، وحديثكم عبادة، ومناسباتكم سعادة، وخاتمتكم شهادة، مبارك عليكم، الإسراء والمعراج.

9_ في ذكرى الإسراء والمعراج، أبعث لكم باقة محملة، بأجمل ما سطرته الحياة، من ورد وكلمات جميلة، وكل عام وأنتم بخير.

10_ بمناسبة الإسراء والمعراج، يسعدك ربي يا سيد الكل، وتهنئه خاصة لك قبل الكل، كل عام وأنت بخير.