تعيين هند الزاهد وكيلة وزارة الخدمة المدنية السعودية

أكدت مصادر إعلامية سعودية تعيين هند بنت خالد الزاهد منصب وكيلة وزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة أمس الإثنين، بأمر من وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

شغلت الزاهد عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما عملت مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية، كما كانت عضواً في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء، وهي عضو مجلس مديري شركة مطارات الدمام.

وحصلت الزاهد على ماجستير في إدارة الأعمال، من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 18 عاماً، بحسب "العربية".