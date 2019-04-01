جدول امتحانات الثانوية العامة العامة “النهائي” 2019 واستعداد مديريات التعليم في...

جدول امتحانات الثانوية العامة العامة “النهائي” في أطار الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة بمصر 2019 فقد قام المركز الإعلامي بمجلس وزراء مصر بنشر إنفوجراف خاص بجدول امتحانات الثانوية العامة 2019 المقترح وذلك قبا اعتماد عن الجدول النهائي لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام ‏الحالي 2018/2019‏، وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة المقترح والذي يظهر بداية امتحانات الثانوية العام لهذا العام يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2019 ويستمر أداء الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق الأول من يوليو 2019.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تقرر المناقشة للجدول المقترح مع مكتب اتحاد طلاب مصر من خلال اجتماعات يتم إعدادها يحضرها كلا من رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه.

جدول امتحانات الثانوية العامة العامة “النهائي”

وهذا وقد صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تم عرض الجدول المقترح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لتلقي الآراء والمقترحات بخصوص جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، كما تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي الآراء والمقترحات بخصوص الجدول هو يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019، وذلك حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية.

جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي علمي علوم

موعد الامتحان مادة الامتحان توقيت الامتحان مدة الامتحان السبت 8 يونيو اللغة العربية التربية الدينية من الساعة 9 حتى 12 ظهرا من الساعة 12:3 حتى الساعة 2 ظهرا 3 ساعات ساعة ونصف الاثنين 10 يونيو اقتصاد إحصاء من الساعة 9 إلى 10:30 من الساعة 11 حتى 12:30 ساعة ونصف ساعة ونصف Advertisements الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 حتى 12 ظهرا 3 ساعات الاثنين 16 يونيو أحياء من الساعة 9 حتى 12 ظهرا 3 ساعات الأربعاء 26 يونيو كيمياء من الساعة 9 حتى 12 ظهرا 3 ساعات السبت 29 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية من الساعة 9 حتى 12 ظهرا 3 ساعات الاثنين 1 يوليو اللغة الأجنبية الثانية التربية الوطنية من الساعة 9 حتى 11 ظهرا من الساعة 11:30 حتى 1 ظهرا ساعتين ساعة ونصف

هذا وقد أضاف وأكد المركز الإعلامي التابع لمجلس وزراء مصر أن الآراء لا تشمل مواعيد بدء ونهاية الامتحانات، ولكن المقترحات والآراء ستكون بخصوص موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، وذلك نظرًا لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

امتحانات الثانوية العامة 2019

هي هم العديد من الأسر المصرية واهتمامها الكبير في السنوات الماضية، وكانت تواجه العديد من العقبات التي حالت دون إتمامها على النحو الآمن، وكانت الأسر المصرية تعاني من الدروس الخصوصية وتراجع العملية التعليمية بالمدارس، وانتشار عمليات الغش، والتي انتشرت في الفترات الأخيرة، وقد قادت عمليات الغش في الفترة الأخيرة، الغش الإلكتروني، مواقع غش مثل “شاومنج”.

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جوانب اهتمام الاجتماع التي تمت مناقشتها

شروط وضوابط التقدم للامتحانات

فئات الطلاب المسموح لها بدخول الامتحان

الطلاب الراسبين الراغبين في التقدم

رسوم الامتحانات

الأشياء التي يحظر على الطالب اصطحابها خلال الامتحانات.

أداء الطلاب المحتجزين للامتحان.

استخدام بنك المعرفة

نظام البوكليت

وقد تم انحاز تقدما كبيرا في سير امتحانات العام الماضي، وتم في هذا الاجتماع مناقشة استمرار في تحقيق الإنجاز في السير المنضبط لعمليات الامتحان وتنظيم أعمال نقل الأوراق وأعمال التصحيح وضمان نزاهتها، وأعمال ظهور النتائج، وتم مناقشة كل عضو في الاجتماع على حده، كل في تخصصه.

ومن الجدير بالذكر أنه من خطة وزارة التربية والتعليم المصرية استخدام المعلم الطرق الحديثة للتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وكسر الحاجز بين الطالب والمعلم لتسريع الاستيعاب وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين.

ويتم مناقشة أيضا تأمين الامتحانات في هذا العام، من خلال تكثيف الضوابط ومنع دخول أجهزة المحمول داخل اللجان وتكثيف المراقبة، حيث تسبب دخول المحمول في العام قبل الماضي لوجود الامتحانات على مواقع للغش، شاومنج، وكان لتأمين الامتحانات في العام الماضي الفضل في انتهاء الامتحانات بسلام، وتبحث المديريات تقديم المزيد من الاهتمام في هذا العام أيضا.

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ناقش الاجتماع الاستفادة الكبيرة من نظام البوكليت الجديد، والذي تم استحداثه في العام قبل الماضي، وهو نظام فيه ورقة الأسئلة والإجابة مجتمعين، والذي ساهم كثيرا في نجاح العملية التعليمية والامتحانات، وقد ناقش رئيس قطاع التعليم العام والفني، السيد حجازي، تطوير جديد للنظام لتعظيم الاستفادة منه.