رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الصناعي .. التجاري .. الزراعي .....

رابط التسجيل الإلكتروني لاستمارة شهادة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة التعليم الفني بدأت في الاستعداد مبكرا لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2018/2019 “الدور الأول” فمن المقرر إجراء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي في شهر مايو 2019 وسنتابع معكم جميع التفاصيل الخاصة بالاستعداد لامتحانات هذا العام من خلال إضافة كل جديد على هذا التقرير الهام والخاص بامتحانات الدبلومات الفنية التالية

دبلوم صناعي

دبلوم زراعي

دبلوم تجاري

دبلوم مدارس التمريض

دبلوم المدارس الفندقية .