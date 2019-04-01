الآن البوكليت الجديد ونماذج أسئلة متنوعة لامتحانات الثانوية العامة 2018/2019

مسلسل المادة الدراسية رابط نماذج الامتحانات 1 مادة اللغة العربية رابط نماذج اللغة العربية 2 مادة الفيزياء – عربي رابط نماذج الفيزياء – عربي 3 مادة الفيزياء – انجليزي رابط نماذج الفيزياء – انجليزي 4 مادة التربية الدينية الإسلامية رابط نماذج التربية الدينية الإسلامية 5 مادة التربية الدينية المسيحية رابط نماذج التربية الدينية المسيحية 6 مادة الفيزياء – فرنسي رابط نماذج الفيزياء – فرنسي 7 مادة الفيزياء – ألماني رابط نماذج الفيزياء – ألماني 8 مادة اللغة الإنجليزية – لغة أولي رابط نماذج اللغة الإنجليزية – لغة أولي 9 مادة اللغة الإنجليزية لغة ثانية رابط نماذج اللغة الإنجليزية لغة ثانية 10 مادة الجبر والهندسة الفراغية – عربي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – عربي 11 مادة الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي 12 الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي 13 مادة اللغة الفرنسية – لغة أولى رابط نماذج اللغة الفرنسية – لغة ثانية 14 مادة الجبر والهندسة الفراغية – إلماني رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إلماني 15 مادة اللغة الألمانية – لغة أولي رابط نماذج اللغة الألمانية – لغة أولي 16 مادة اللغة الألمانية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الألمانية – لغة ثانية 17 مادة التفاضل والتكامل – عربي رابط نماذج التفاضل والتكامل – عربي 18 مادة التفاضل والتكامل – إنجليزي رابط نماذج التفاضل والتكامل – إنجليزي 19 مادة التفاضل والتكامل – فرنسي رابط نماذج التفاضل والتكامل – فرنسي 20 مادة التفاضل والتكامل – ألماني رابط نماذج التفاضل والتكامل – ألماني مادة اللغة الأسبانية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الأسبانية – لغة ثانية 22 مادة اللغة الصينية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية 23 مادة اللغة الإيطالية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الإيطالية – لغة ثانية مادة الديناميكا – عربي رابط نماذج الديناميكا – عربي 25 مادة الديناميكا – إنجليزي رابط نماذج الديناميكا – إنجليزي 26 مادة الديناميكا – فرنسي رابط نماذج الديناميكا – فرنسي 27 مادة الديناميكا – ألماني رابط نماذج الديناميكا – ألماني مادة التاريخ رابط نماذج التاريخ 29 مادة الجغرافيا – عربي رابط نماذج الجغرافيا – عربي 30 مادة الجغرافيا – إنجليزي رابط نماذج الجغرافيا – إنجليزي 31 مادة الاقتصاد رابط نماذج الاقتصاد مادة الإستاتيكا – عربي رابط نماذج الإستاتيكا – عربي 33 مادة الإستاتيكا – إنجليزي رابط نماذج الإستاتيكا – إنجليزي 34 مادة الإستاتيكا – فرنسي رابط نماذج الإستاتيكا – فرنسي 35 مادة الإستاتيكا – ألماني رابط نماذج الإستاتيكا – ألماني 36 مادة علم النفس – عربي رابط نماذج علم النفس – عربي 37 مادة علم النفس – انجليزي رابط نماذج علم النفس – انجليزي 38 مادة الفلسفة والمنطق – عربي رابط نماذج الفلسفة والمنطق – إنجليزي 39 مادة الأحياء – عربي رابط نماذج الأحياء – عربي 40 مادة الأحياء – إنجليزي رابط نماذج الأحياء – إنجليزي 41 مادة الأحياء – فرنسي رابط نماذج الأحياء – فرنسي 42 مادة الأحياء – ألماني رابط نماذج الأحياء – ألماني 43 مادة الإحصاء – عربي رابط نماذج الإحصاء – عربي 44 مادة الإحصاء – إنجليزي رابط نماذج الإحصاء – إنجليزي 45 مادة الإحصاء – فرنسي رابط نماذج الإحصاء – فرنسي 46 مادة الإحصاء – ألماني رابط نماذج الإحصاء – ألماني 47 مادة الكيمياء – عربي رابط نماذج الكيمياء – عربي 48 مادة الكيمياء – إنجليزي رابط نماذج الكيمياء – إنجليزي 49 مادة الكيمياء – فرنسي رابط نماذج الكيمياء – فرنسي 50 مادة الكيمياء – ألماني رابط نماذج الكيمياء – ألماني 51 مادة الجيولوجيا – عربي رابط نماذج الجيولوجيا – عربي 52 مادة الجيولوجيا – إنجليزي رابط نماذج الجيولوجيا – إنجليزي 53 مادة الجيولوجيا – فرنسي رابط نماذج الجيولوجيا – فرنسي 54 مادة الجيولوجيا – ألماني رابط نماذج الجيولوجيا – ألماني 55 مادة اللغة الصينية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية 56 مادة التربية الوطنية رابط نماذج التربية الوطنية

Advertisements