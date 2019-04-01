نظام التعليم الجديد في مصر : التفاصيل الكاملة .. رد الوزير على كافة الانتقادات

نظام التعليم الجديد في مصر الذي أثار الكثير من الجدل بل تخطى الأمر من الجدل إلى الغضب وسط الكثير من أولياء الأمور، لذلك فقد نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. فقد نشر إجابات على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تكررت من قبل أولياء الأمور ، وذلك بشأن نظام التعليم الجديد، كما صدر بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم، أكد الوزير من خلال هذا البيان أن جميع الطلاب بداية من الصف “الثاني الابتدائي حتى الثالث الإعدادي” لا علاقة لهم بهذا النظام الجديد في جميع أنواع المدارس، وبخصوص المرحلة الثانوية، فقد أكد الوزير أن طلاب الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي في العام الدراسي القادم 2018/2019 لا علاقة لهم بنظام الثانوية الجديد، وبخصوص المدارس التجريبية، فهي ستعمل كما هي الآن لجميع الطلاب المتواجدون بها حالياً داخلها تخرجهم بدون أدنى تغيير يذكر.