تريند اليوم : عاجل| حبس شيما الحاج ومنى فاروق 4 أيام

يذكر أن البداية كانت بانتشار مقاطع فيديو إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية الجنسية، تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما، ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذه المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.