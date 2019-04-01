اجابة امتحان الفلسفة للصف الاول الثانوي 2019 - حل كود الفلسفه

تقدم طلاب الصف الأول الثانوي في المحافظات المصرية، اليوم الاثنين، للامتحان التجريبي في مادة الفلسفة والمنطق، من خلال أجهزة التابلت التي تم الاعلان عنها مؤخرًا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، الامتحان للطلاب عبر منصة التعلم الإلكتروني منذ التاسعة صباحًا، ويمكن للطلاب أداء الامتحان في أي ساعة حتى مساء اليوم.

وقالت الوزارة إن منصة التعلم الإلكتروني، تظل متاحة أمام الطلاب حتى الثانية عشرة، منتصف ليلة كل يوم؛ ليتمكن أكبر عدد منهم من الدخول على منصة الامتحان في أي وقت.

وأكدت أن كل امتحان يجاب على جميع أسئلته، يجري تصحيحه إلكترونيًا، وتعلن النتيجة للطلاب من خلال جهاز "التابلت" الخاص به. وفق "مصراوي"

ونشرت بعض المدارس المصرية صورًا لطلاب الصف الاول الثانوي، أثناء أدائهم الامتحان، كما ينتهي الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، الخميس القادم.