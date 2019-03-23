حقيقة وفاة الفنان اليمني سعد حسن سعد الكوكباني

توفي، مساء اليوم السبت، الفنان اليمني الكبير سعد حسن سعد الكوكباني عن عمر ناهز السبعين عاما، وبعد حياة حافلة بالعطاء الفني.

وتوفي الكوكباني، في احد مستشفيات دولة الامارات الشقيقة عقب مرض عضال الم به، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع لوزير الإعلام، معمر الإرياني .

ولحق حسن بشقيقيه عبدالوهاب ومحمد اللذان توافهما الأجل قبل سنوات، حيث تجاوزت شهرة الثلاثة الكوكباني اليمن إلى الخليج العربي.

الثلاثي الكوكباني هي فرقة موسيقية شعبية يمنية من ثلاثة أشقاء هم عبدالوهاب ومحمد وسعد حسن سعد الكوكباني كانوا ينتمون لمحافظة عمران قرية وادي السيل - بيت البكري، وكان لهم حضور قوي محلي و إقليمي في فترة السبعينيات و الثمانينيات. طوال مسيرتهم الفنية قدموا أكثر من 1300 أغنية منها 200 أغنية وطنية