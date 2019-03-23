تراند اليوم : وفاه فيفى عبده اليوم السابع 24-3-2019 خبر وفاة فيفي عبده...

الخليج 365 – مصر

تفاصيل خبر وفاه فيفى عبده اليوم السابع ، وحقيقة الانباء التي تتحدث عن وفاة ورحيل الراقصة المصرية فيفي عبده بعد تدهور وضعها الصحي .

فقد نفى مصدر مقرب من الراقصة المصرية فيفي عبده المزاعم التي تم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فجر اليوم ، بشأن وفاة فيفي عبده، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة، وأنها تتمتع بصحة جيدة، ولا يوجد ما يدعو لترويج هذه الشائعة.

فمنذ مساء أمس ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بعدد من الانباء المتضاربة التي تتحدث عن رحيل الراقصة فيفي عبده ، بعد نقلها للمستشفى ، حيث تدهور وضعها الصحي بشكل مفاجئ.

فيما تداولت عدد من المواقع الاخبارية المصرية التي تعني باخبار الفنانين عدد من الانباء التي تتحدث عن تدهور الوضع الصحي للراقصة فيفي عبده ، وأن وضعها الصحي غير مستقر .

الامر الذي دفع محبي ومتابعي الراقصة في كل مكان للتساؤل حول الوضح الصحي لفيفي عبده وحقيقة خبر الوفاة ، خصوصا بعد التعتيم الكبير من قبل عائلة الراقصة عن اخبار وضعها الصحي بشكل رسمي .

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كثرة الشائعات حول وفاة فيفي عبدو دفعها للخروج عن صمتها والاعلان عن حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أنها لا تزال على قيد الحياة ، قائلة : “الحمد لله رب العالمين أنا صحتى أبتدت تتحسن شوية وعاوزه اشكركم جداً كل الفانز وزمايلي وأصحابي وأهلى على حبكم واهتمامكم ليا وأنا اسفه لو مقدرتش أرد على كل المكالمات والرسائل اللى جتلي.. بحبكم جداً وربنا يخليكم ليا”.

وقد أكدت فيفي عبده لجمهورها المحب أنها تتمتع بصحة وبخير ولا شيء مما ذكر صحيح وقالت معبرة :”هذه الشائعة عرضتني لأذى نفسي كبير، ليس خوفاً من الموت، ولكن بسبب القلق والخوف الذي إنتاب عدد كبير من المقربين من العائلة والأصدقاء، وتوالت المكالمات الهاتفية للإطمئنان”.

كما وأشارت فيفي عبده أن الموت علينا حق وهذا أمر الله وهي لا تخافه.

يذكر أن الراقصة فيفي عبدو نشرت في وقت سابق عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة آيات قرآنية، وطالبت متابعيها الدعاء لها للتعافي من وعكتها الصحية.

وعلقت على الآيات القرآنية التي نشرتها بكلمة “بموت”، أما عبر حساب لها على موقع تواصل اجتماعي أخر كتبت عبده التالي: “ادعولي أنا عيانة بموت ادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين آمين”.