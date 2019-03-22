فيديو: البوم تامر عاشور الجديد ايام 2019 كامل

أعلن الفنان المصري تامر عاشور، الخميس، عن ألبومه الجديد بعنوان أيام وذلك تزامنا مع احياء عيد الام، والذي يضم اثني عشر اغنية.

وشرعت صفحات الفنان تامر عاشور على منصات التواصل الاجتماعي للتنويه عن طرح الألبوم خلال الساعات المقبلة، لجذب محبي تامر واستعدادهم لطرح ألبوم ايام.

ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم على القناة الخاصة بتامر عاشور على موقع يوتيوب خلال الساعات المقبلة وعلى مدار اليوم، لكي يتم طرحه بالكامل مع نهاية اليوم وتحديدا في الساعة 9 مساء، حيث سيتم تنزيله هنا فور توفره

ويحتوي ألبوم تامر عاشور "أيام" عل 12 أغنية هي كالتالي:

"أيام" من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع النابلسي.

"حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع النابلسي.

"مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي وألحان تامر عاشور وتوزيع النابلسي.

"من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي وألحان محمد النادي وتوزيع النابلسي.

"قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفي العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

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"ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع النابلسي.

" متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي وألحان تامر عاشور وتوزيع أسر عاشور.

"في بالي" من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع أماديو.

"بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع النابلسي.

" سلام" من كلمات محمد رفاعي وألحان محمد يحيي وتوزيع النابلسي.

"مره" من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وتوزيع أحمد وجيه.

"خلصانة" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع النابلسي.

وقال تامر عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "كل سنه وكل أم بخير وسعادة وهنا ويارب يبارك في كل الأمهات بما فيهم أمي وأم أيام وجدتي ربنا يديها الصحه النهاردة يوم بالنسبة لي مهم عشان البوم (ايام) إن شاء الله قدامه ساعات وكلنا هنكون سمعناه... ويوم عظيم علشان عيد الأم".

وأضاف:" "بفكركم مستنيكم أون لاين من الساعه ٤ للساعه ٨ على (هاش تاج) #أيام_تامر_عاشور على تويتر وفيس بوك وهرد عليكم على الهاش تاج بس مسائكم فل".