تراند اليوم : تسريب امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني...

الخليج 365 – مصر

نقدم لكم اليوم تسريب امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني مع الاجابة النموذجية، فقد كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد شرائح البيانات التى تم توزيعها علي طلاب أولى ثانوى أقل بكثير من عدد الطلاب، مشيراً إلى أن الوزارة فتحت باب استلامها منتصف الأسبوع الماضي حتى الخميس، وتم فتحها اليوم الجمعة، قائلاً: “لمن لم يحصل علي الشريحة عليه التوجه إلى المدرسة مع ولى أمره لاستلامها.

وأضاف شوقي خلال لقاءه ببرنامج “مساء dmc”، بالنسبة للشاشات الوزارة تعاقدت علي ١١ ألف شاشة تم تركيب ٨ آلاف شاشة، ويوجد ٣ آلاف شاشة في طريقهم إلى الفصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح بعض المدارس الخاصة الاتصالات والانترنت بها ليست كالمدارس الحكومية، لافتاً إلى أن الاختبار الذي يبدأ الأحد المقبل تجربة استرشادية ومن لا يريد الحضور لا يذهب، مؤكداً أنه ليس امتحان تقليدى ولكنه محاولة لتجربة الأسئلة وسيتم تصحيحها ليعرف قدرته في التعامل مع نظام الامتحانات الجديد، ولرؤية مدى كفاءة الشبكات في المدارس.

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يبدأ طلاب الأول الثانوي يوم الاحد تقديم أولى اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 تبعاً للنظام الجديد لمادة اللغة العربية ، في جميع المدارس في جمهورية مصر العربية .

حيث تسعى وزارة التربية والتعليم المصرية لتشديد الرقابة على اختبارات التجريبة للفصل الدراسي الثاني 2019 ، حتى لا يتم تسريب اوراق اختبارات للطلاب كما جرى عمليات التسريب خلال الفصل الدراسي الاول 2019 .

إلا أن عمليات المراقبة والتشديد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية بائت بالفشل فقد تم تداول اوراق اختبار مادة اللغة العربية للصف الاول الثانوي للعام 2019 بين صفوف طلاب الصف الاول الثانوي وعلى جروبات الفيس بوك والواتس الخاصة بطلاب الاول الثانوي .

حيث ننشر لكم صور اوراق اسئلة البوكليت لاختبار اللغة العربية للصف الاول الثانوي للعام 2019 الترم الثاني التي جرى تسريبها بين الطلاب وهي كالتالي :-