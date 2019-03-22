تراند اليوم : حل تسريب امتحانات الصف الاول الثانوى مارس 2019 تسريب امتحان...

الخليج 365 – مصر

حمل الان ورقة امتحان الصف الاول الثانوى مارس 2019 تسريب امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني تسريب امتحان الصف الاول الثانوي 2019 تسريب امتحان اللغة العربية للصف الاول الثانوى 2019 .

يبدأ طلاب الأول الثانوي يوم الاحد تقديم أولى اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 تبعاً للنظام الجديد لمادة اللغة العربية ، في جميع المدارس في جمهورية مصر العربية .

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حيث تسعى وزارة التربية والتعليم المصرية لتشديد الرقابة على اختبارات التجريبة للفصل الدراسي الثاني 2019 ، حتى لا يتم تسريب اوراق اختبارات للطلاب كما جرى عمليات التسريب خلال الفصل الدراسي الاول 2019 .

إلا أن عمليات المراقبة والتشديد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية بائت بالفشل فقد تم تداول اوراق اختبار مادة اللغة العربية للصف الاول الثانوي للعام 2019 بين صفوف طلاب الصف الاول الثانوي وعلى جروبات الفيس بوك والواتس الخاصة بطلاب الاول الثانوي .

حيث ننشر لكم صور اوراق اسئلة البوكليت لاختبار اللغة العربية للصف الاول الثانوي للعام 2019 الترم الثاني التي جرى تسريبها بين الطلاب وهي كالتالي :-